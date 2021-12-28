Son Dakika: Edirne'de şiddetli sağanak yağış: Onlarca iş yeri su altında kaldı! Meteoroloji'den uyarı geldi

Son dakika haberine göre Uzunköprü'de öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Uzunköprü Sanayi Sitesi’nde de çok sayıda iş yeri su altında kalırken, vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

METEOROLOJİ UYARDI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya kesiminde devam eden yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde perşembe sabahına kadar kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Olası ani sel ve su baskını ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

Meteoroloji'nin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da Twitter'dan uyardı ve kuvvetli yağışın neden olabileceği sel ve su baskınına karşı dikkatli olunmasını istedi.

BİR UYARI DA MUĞLA İÇİN

Meteoroloji'den bir uyarı da Muğla için geldi. Bu akşam saatlerinden itibaren Muğla genelinde kuvvetli Sağanak Yağış beklendiği belirtilerek sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.



