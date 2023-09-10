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Son Dakika: Edirne'de zincirleme trafik kazası! 1 ölü, 36 yaralı...

10.09.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 36 kişi yaralandı.

Son Dakika: Edirne'de zincirleme trafik kazası! 1 ölü, 36 yaralı...

Son dakika haberine göre, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun Köseömer mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

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EKİPLER BÖLGEDE

Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kazada araçlardaki 1 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

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Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Edirne Valisi Yunus Sezer bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. (AA)

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trafik kazası Edirne

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