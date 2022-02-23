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Son Dakika: Ege'de Türk balıkçılarına saldırıda yeni gelişme! Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

23.02.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde, Yunanistan tarafından Türk balıkçı teknelerine açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralanmıştı. Skandal olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan olayla alakalı olarak Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yunanistan'a nota verildiği duyuruldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Ege'de Türk balıkçılarına saldırıda yeni gelişme! Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika haberi: 22 Şubat 2022 tarihinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Sakız’ın kuzeyi, Karaburun’un batısında 'Baba oğul' ve “ESİLA LİYA” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılması neticesinde “BABA OĞUL” teknesinde bulunan bir vatandaşımız yaralanmıştı. Yaşanan skandal olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bugün Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

NOTA VERİLDİ

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Ege’de balıkçılara karşı ateş açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak nota verildi. (DHA/İHA)

Ayrıntılar geliyor...

Ege'de Türk balıkçılara saldırı! Yunanistan'ın açtığı ateşte yaralanmıştı... Ege'de Türk balıkçılara saldırı! Yunanistan'ın açtığı ateşte yaralanmıştı... "Yakmaya çalıştılar"

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan
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