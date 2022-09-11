SON DAKİKA | Ege'de Yunanlılar Türk gemisine ateş açtı! Ro-Ro gemisi sabah saatlerinde görüntülendi

Son dakika: Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında dün 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine ateş açıldı. Saat 13.27’de ozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda meydana gelen taciz ateşi sonrası,olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiğini açıkladı.

YARALANAN OLMADI

Gemide bulunan 18 personelin (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) yaralanmadığı saldırı sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, gemide bulunan 3 Türk vatandaşı, 6 Mısır, 4 Somali ve 5 Azerbaycan uyruklu toplam 18 personelde herhangi yaralanmanın olmadığı aktarılarak, "Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE PROTESTO ETTİ

Diplomatik kaynaklar, "Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir." ifadelerini kullandı.

GEMİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NA DEMİR ATTI

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı Komoros bayraklı "Anatolian" isimli gemi Çanakkale Boğazı'na gelerek Karanlık Liman mevkisine demir attı.

SABAH SAATLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

“Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi gündüz görüntülendi.



