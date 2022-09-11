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  4. SON DAKİKA | Ege'de Yunanlıların ateş açtığı Ro-Ro gemisinde 'Mavi Marmara' detayı

SON DAKİKA | Ege'de Yunanlıların ateş açtığı Ro-Ro gemisinde 'Mavi Marmara' detayı

11.09.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları devam ediyor. Son olarak dün Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında ‘Anatolian’ isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldı. Olay yerine hemen Sahil Güvenlik Botu sevk edilirken, Çanakkale Boğazı'na demir atan gemi sabah saatlerinde görüntülendi. Geminin önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı "Mavi Marmara" olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında dün 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine ateş açıldı. Saat 13.27’de ozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda meydana gelen taciz ateşi sonrası,olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiğini açıkladı.

YARALANAN OLMADI

18 personelin (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) yaralanmadığı saldırı sonrasında Ro Ro gemisi, Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Çanakkale Boğazı'na giriş yaparak, Karanlık Liman önlerinde demirletildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, gece boyunca gemide inceleme yapıldı. Gemi personelinin ifadesi alınırken, olay yeri inceleme ekibi de delil topladı.

SALDIRI ANI

Geminin bağlı olduğu şirket temsilcisi Cengiz Oluç, konu ile ilgili açıklama yaptı. Oluç, "Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. Sahil Güvenlik ekiplerimizce ifadelerimiz alındı. Jandarma, olay yeri inceleme ekibi de gemiye gelerek, olay yerinden delil topladı. Tespit edebildiğimiz kadarıyla geminin köprüsü üstü kumanda mahalli camına 1 mermi isabet etti. Şu an Çanakkale Liman Başkanlığı'ndan kalkış müsaadesi bekliyoruz. Yapılacak sörvey kontrolünün ardından İnebolu'ya tersaneye gitmek üzere hareket edeceğiz" dedi.

'BU GEMİ, ESKİ MAVİ MARMARA GEMİSİ'

Geminin Somali'den yola çıktığını belirten şirket temsilci Oluç, yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

"Bu gemi, eski Mavi Marmara gemisi. Bu gemi daha sonra icradan satılmış. Satın alanlar, 2021 yılında Ro-Ro gemisine çevirmiş. Biz de onlardan satın aldık. Somali'den hareket ettik. İnebolu'ya tersaneye gidiyoruz. Gemi boş. 2 Yunan Sahil Güvenlik botu üzerimize geldi, bizi durmaya zorladı. Durmayınca ateş etmeye başladılar, pervaneye halat attılar. Bu sırada telsizden yardım talep ettim. Geminin her 2 tarafından da makineli tüfekle, 30'dan fazla ateş ettiler. 3 mil boyunca, yarım saat süreyle bizi takip ettiler. Halatı pervaneye dolandırmak için geminin etrafında dolaştırdılar. Ardından bizim bulunduğumuz bölgeye, Türk Sahil Güvenlik botları geldi. Türk botları gelince Yunan unsurları geri çekildi. Bunu neden yaptıklarını bilmiyoruz. Zaten Türk Radyo, birkaç gün önce Ege Denizi'nde seyir yapan Türk gemilerine bir uyarı mesajı yayımlamıştı. Bu anlamda zaten temkinliydik. Türk ana karasını görmeye başlamış. Artık 'Vatana geldik' diye rahatlamıştı. Ancak, geldiler, üzerimize çöktüler. Gemimiz şu an ticari faaliyet gösterebilecek sertifikalara ve izinlere sahip değil. Bize, gemiyi Somali'den İnebolu'ya tersaneye götürmek üzere müsaade verildi."

MERMI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı da gemide 3'ü Türk, 6'sı Mısır, 4'ü Somali ve 5'i Azerbaycan olmak üzere toplam 18 personelin bulunduğunu belirtilerek, "Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PROTESTO

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 2 Yunan Sahil Güvenlik unsurunca uluslararası sularda, Komoros Bayraklı 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek, Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da girişimlerde bulundu. Olayın protesto edildiği, durumun vahametine dikkat çekilerek, derhal araştırılması ve izahat verilmesinin talep edildiği öğrenildi.

DEMİR

SABAH SAATLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

“Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi gündüz görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Yunanistan son dakika
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiye neden tepki vermiyor bunlar çok şimardı iyi bir ders vermek gerek biz sustukça alçaklıkları devam ediyor

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