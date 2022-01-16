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  4. Son dakika: Ege'deki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan Mynet'e konuştu! '6.4 ve 7 arası bir deprem olabilir...'

Son dakika: Ege'deki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan Mynet'e konuştu! '6.4 ve 7 arası bir deprem olabilir...'

16.01.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'ndeki depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün Ege Denizi'nde yaşanan deprem Çanakkale ve İzmir'de de hissedildi. Ege'deki depremi AFAD 5.3, Kandilli Rasathanesi 5.6 olarak açıkladı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin ardından Mynet'in sorularını yanıtladı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgenin 6.4 ile 7 arasında bir depreme gebe olduğunu belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ege'deki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan Mynet'e konuştu! '6.4 ve 7 arası bir deprem olabilir...'

Son dakika haberi... İzmir ve Çanakkale'de hissedilen Ege depremi sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yunanistan merkez üssü 5.4'lük depremin gelecekte 6.4 ve 7 şiddetine evrilebileceğini belirten Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Akdeniz'deki depremlerle Ege Denizi'nde yaşanan depremlerin arasında bağlantı olup olmadığı sorusuna da yanıt verdi.

RECEP DEMİRCAN / MYNET

SON DAKİKA: PROF. DR. AHMET ERCAN AÇIKLADI: 'BU BÖLGEDE 6.4 VE 7 ARASINDA BİR DEPREM OLABİLİR'

Prof. Dr. Ercan'ın açıklamasından satır başları:

"Bu deprem Gökçeada'nın çok ötesinde bir deprem. Bu bir Yunanistan depremi. Bu Kuzey Anadolu kırığının, Yunanistan karasındaki uzantısı üzerinde olan bir deprem. Daha önce Saros Körfezi kırılmıştı. Saros Körfezi'nden sonra deprem beklenilen yer bu uzantıydı. Buradaki Kuzey Anadolu kırığı, Selanik'e kadar uzanmaktadır. Buranın 5.3 olması yeterli değildir. Bu bölge 6.4 ile 7 arasında bir depreme gebedir.

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"HENÜZ KUZEY MARMARA BÖLÜMÜNÜ KIRMADI"

Kuzey Anadolu kırığı bu bölgeye, sonra Yunan karasına ulaştıktan sonra sönümlenecektir. Bingöl'den başlayan Kuzey Anadolu kırığının en uç noktasının üzerinde olmuştur bu deprem. Artık sönümleme noktasına geliyor ama burada atladığı bir yer var. Henüz Kuzey Marmara bölümünü kırmadı.

Böyle bir deprem en çok Çanakkale, Edirne ve İzmir'in kuzey kesimlerini etkiler. Bunun arkasından ivedi bir ana deprem beklentisi içinde değilim.

AKDENİZ VE EGE'DEKİ DEPREMLER BAĞLANTILI MI?

Bu deprem, diğerlerinden farklı. Akdeniz'de olan depremler Afrika levhasının, Anadolu'nun altına dalmasından kaynaklı depremlerdir. Ege'de bugün meydana gelen deprem sağ yanal atımlı bir deprem. İşleyişleri birbirinden tamamen farklı. Bu deprem Anadolu'nun Batı'ya doğru hareketi, Antalya kuşağındaki ise dalma-batmadır.

EGE'DEKİ DEPREM HAREKETLİLİĞİ: ORTA BÜYÜKLÜKTE BİR DEPREM BENİM İÇİN ŞAŞIRTICI OLMAZ

Şu kesin ki Ege Denizi'nin depremselliği gerek Yunanistan gerek Türkiye açısından Kuzey Anadolu kırığının önüne geçmiştir. Bu bölge gergin. Ege Denizi'nde özellikle Güney Ege yayında orta şiddetli bir deprem benim için şaşırtıcı olmaz. Orta büyüklüğündeki bir deprem 6 ile 7.2 arasındadır."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi
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