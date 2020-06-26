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  4. Son dakika! Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 22:56 | Son Güncelleme

AFAD, saat 22.36'da Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi. (AA)


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