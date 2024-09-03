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  4. Son dakika! Eğitim uçağının iniş takımı kırıldı! Pist dışına çıktı... Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika! Eğitim uçağının iniş takımı kırıldı! Pist dışına çıktı... Çok sayıda ekip sevk edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.09.2024 11:30
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Çatalca'daki Hazarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş yaptığı sırada, iniş takımları kırıldı. Uçak pistin dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Son dakika! Eğitim uçağının iniş takımı kırıldı! Pist dışına çıktı... Çok sayıda ekip sevk edildi

Hezarfen Havalimanı’nda bir eğitim uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak ön dikmesini kırdı. Eğitim uçuşu sırasında yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Olay yerine gelen ekiplerce uçak kısa sürede pistten çekildi.

ISTANBUL---HAZERFEN-HAVALIMANINDA-EGITI_371603_102796

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Çatalca uçak
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