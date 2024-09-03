Son dakika! Eğitim uçağının iniş takımı kırıldı! Pist dışına çıktı... Çok sayıda ekip sevk edildi

Hezarfen Havalimanı’nda bir eğitim uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak ön dikmesini kırdı. Eğitim uçuşu sırasında yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Olay yerine gelen ekiplerce uçak kısa sürede pistten çekildi.

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