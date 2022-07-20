SON DAKİKA | Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker cinayetinde flaş gelişme! Spor kulübü başkanı Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde yaşanan vahşetin yankıları sürüyor... Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan Ufuk Akçekaya'nın detaylı ifadesine ulaşıldı. Arıkan'la ticari ilişkileri olan ve aynı zamanda Tokatspor Kulübü Başkanı olarak da görev yapan Akçekaya, cinayetleri reddederek suçu başkasına attı. O gün çiftliğe 10 milyon dolar almak için gittiğini iddia eden Akçekaya, evde kanlı parmak izlerinin bulunmasına ve cinayette kullanılan bıçağın bir benzerine sahip olmasına da dikkat çeken yanıtlar verdi...

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ AMA KANLI PARMAK İZİ BULUNDU

Çifte cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya ifadesinde, cinayeti kendisinin işlemediğini, Arıkan ve şoförünün maskeli bir kişi tarafından öldürüldüğünü öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Ancak evdeki lamba anahtarında ve Nazmi Arıkan'ın arabasında kanlı parmak izi çıktı. Akçekaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İTİBAR OLARAK ZARAR GÖRDÜM"

Sabah'ta yer alan habere göre Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Akçekaya, "Nazmi Arıkan'ı 2015'ten beri tanırım. Kendisi ile aramızda ticari ilişki mevcuttu. Nazmi Arıkan, sahibi olduğu eğitim kurumlarını 10 yıl süre ile yaptığımız anlaşma sonucu isim hakkı şeklinde bana verdi. 3 yılın sonunda 130 bin liralık borcunu tahsil edemediği gerekçesiyle anlaşmayı sona erdirdi. Bu süreçten sonra benim ticari ilişkilerimle ilgili büyük bir kaos meydana geldi. Bu kaos neticesinde itibari olarak zarar gördüm. Bu sözleşmenin temmuz ayında sona erdirilmesi nedeniyle veliler tarafından ve kurumumuz ile ilgili diğer alacaklılar tarafından çok fazla sıkıştırıldık. Ücret iadesi ve kayıt iptalleri gerçekleşti. Maddi ve manevi yönden büyük bir zarara uğradım" dedi.

"10 MİLYON DOLAR VERECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Akçekaya ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Benim Nazmi Arıkan'dan 5 milyon dolar, Beykent Kolejlerinden ise 8.8 milyon dolar alacağım bulunmaktaydı. Fahrettin Ceylan isimli tanıdığım kişi bayramın ikinci günü olan Facetime uygulaması üzerinden beni arayarak Nazmi Arıkan'ın Gelibolu'daki çiftliğinde bana 10 milyon dolar değerinde altın ve nakit para vereceğini söyledi. Nazmi'nin beni beklediğini, bayramın üçüncü günü olan 11 Temmuz'da gitmemi ifade etti. Bu tarihten 10 gün kadar önce Fahrettin Ceylan yine beni aradı ve bu konu ile ilgili anlaşma sağlanabileceğini, kendisinin Nazmi ile görüşeceğini bana söylemişti."

ÇİFTLİKTEKİ KANLI BIÇAĞIN AYNISI, AKŞEKAYA'NIN EVİNDE BULUNDU

Çiftlikte ele geçirilen 'Taner Mahan' yazılı kanlı bıçağın aynıları şüpheli Akçekaya'nın Etiler'deki evinde yapılan aramada da bulundu. Aynı üretim kanalından çıktığı düşünülen 10 adet benzer bıçak hakkında da ifade veren Akçekaya, "Ben ikametimde ele geçirilen bıçakları 2020 yılının Aralık ayında 2021 yılbaşı için hediyelik olarak Fahrettin Ceylan ile birlikte yaptırdık. İkamette ele geçen bıçakları pandemi dolayısıyla sahiplerine teslim edemedim. Ben hediye edeceklerimi ikametime getirdim. Fahrettin Ceylan ise kendi tanıdıklarının isimleri yazan bıçakları teslim aldı. Taner Mahan isimli kişi Fahrettin Ceylan'ın finansçı arkadaşıdır. Ben kendisi ile 2-3 kez yüz yüze görüştüm. Bunun dışında kendisini çok fazla tanımıyorum. Olay yerine bu bıçak ne şekilde geldi bilmiyorum. Bu ayrıntı eylemi Fahrettin Ceylan ve ekibinin yaptığının kanıtıdır" dedi.

"ELİMİ YIKADIKTAN SONRA ÇIKTIM"

Cinayetin işlendiği çiftlik evinde olaydan sonra elindeki kan lekelerini muslukta yıkadığı ve daha sonra kağıt havluya sildiği ortaya çıkan Akçekaya, "Tekrar etmem gerekirse ben hatırladığım kadarıyla ikametten elimi yıkadıktan sonra çıktım" dedi.

Çiftlik evinde salonun aydınlatmasını sağlayan lamba anahtarında ve Nazmi Arıkan'ın arabasında kanlı parmak izi bulunan Akçekaya, "Bu izin ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum" diye yanıt verdi.

