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  4. Son Dakika: EGM'den flaş açıklama! 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif paylaşım yapan hesaplar için harekete geçildi

Son Dakika: EGM'den flaş açıklama! 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif paylaşım yapan hesaplar için harekete geçildi

06.03.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanıldığı duyuruldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: EGM'den flaş açıklama! 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif paylaşım yapan hesaplar için harekete geçildi

Son dakika haberi: EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır." denildi. (DHA)

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