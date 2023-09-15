Son dakika | Saatlik ek ders ücretlerine zammı Erdoğan duyurdu! Lisansüstü öğrencilerin de bursları artıyor

Bir tane sözde milletvekili benim Mehmetçik'ime saldırıyor. O Mehmetçik ki teröristlere karşı fedai can ediyor. Ama mensubu olduğu ana muhalefet partisi bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor veya bir müeyyide uygulamıyor. Şu anda bu topluluk Allah'ın izniyle bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek kalitededir.