Son dakika | Saatlik ek ders ücretlerine zammı Erdoğan duyurdu! Lisansüstü öğrencilerin de bursları artıyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaparak yeni anayasa mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na da "milletvekili müsveddesi" sözleriyle tepki gösterdi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
29 Ekim'de bu önemli yıl dönümüne ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonunun siyasi bir söylemden öte kapsamlı hedefler bütünü olduğu görülmüş oldu. Mayıstaki seçimlerde milletimizin Türkiye Yüzyılı'na olan güçlü desteği teyit edildi. Bu köprüyü güçlendireceğiz. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.
Resmi eğitim kurumlarında ek ders karşılığında görev yapanlar ve usta öğreticilerimizle ilgili bir adım atıyoruz. Bu kardeşlerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023'te yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız.
Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını, okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz.
Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26 civarında bir zam yapmış oluyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyoruz.
Bir tane sözde milletvekili benim Mehmetçik'ime saldırıyor. O Mehmetçik ki teröristlere karşı fedai can ediyor. Ama mensubu olduğu ana muhalefet partisi bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor veya bir müeyyide uygulamıyor. Şu anda bu topluluk Allah'ın izniyle bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek kalitededir.
Öğrencilerin kelime haznelerini, kavram bilgilerini ve düşünme becerilerini geliştirmeleri için her türlü çabayı göstereceğiz. Sapkın akımlarla mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz. Aile müessesesini koruyacağız. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek nasıl görevimizse küresel çetelerin dayattığı sapkınlıklarla mücadele etmek de asli vazifemizdir.