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  4. SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu "Acilen" deyip çağrıda bulundu

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu "Acilen" deyip çağrıda bulundu

20.12.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "1-2 hafta önce yaptığımız hesaplamalarla bize olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük olarak hesapladık 2022 bütçesini. Bir revizyon bütçe zorunluluğumuz var acilen" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu "Acilen" deyip çağrıda bulundu

2021 yılında çeşitli sınav ve mülakatlar ile belirlenen itfaiye ve zabıta memurunun görevlerine başlaması nedeniyle etkinlik düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. 2022 bütçesinin artan fiyatlar nedeniyle 15 milyar TL'nin üzerinde bir yük getirdiğini belirten İmamoğlu, acilen bir bütçe revizyonu yapılması yönünde çağrıda bulundu.

"ÜSTÜNE NE YAZIK Kİ BELKİ 1 MİLYAR DAHA EKLEYİN"

Ekrem İmamoğlu, “Dünyanın en kıymetli kenti bana göre İstanbul şu anda dünyanın en ucuz kenti, en ucuz hizmetlerinin elde edildiği bir şehir haline dönüştü" dedi.

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"Bu ucuz şehir olmak sizin için değil, yurt dışından gelen turistler için" diyen İmamoğlu, "Acı olan ne? Sizin için çok pahalı. Hepimiz için çok pahalı ne kadar ters bir durum değil mi? Şehrimizin de bütçesine büyük bir risk büyük bir yük veriyor bu son süreçte yaşadığımız ekonomik süreç. 1-2 hafta önce yaptığımız hesaplamalarla bize olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük olarak hesapladık 2022 bütçesini. Dünden bugüne bunun üstüne ne yazık ki belki 1 milyar daha ekleyin" diye konuştu.

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"MAL TEDARİĞİ YAPAMIYORUZ"

"Bir revizyon bütçe zorunluluğumuz var acilen" diyen Ekrem İmamoğlu, "Bizim yeni bir revizyon bütçe yapmamız lazım mal tedariği yapamıyoruz, ihale yapamıyoruz. Madem yeni ekonomi modeliniz var bu modelde zarar gören kurumlara, kapatılamayacak derecede bütçe farkı oluşan bu hattı giderin. O parayı bize emanet edin. Sizin yeni ekonomik modeliniz yüzünden oluşan açığı yönetelim, bu modeliniz tutarsa bu parayı şehir bütçemizden tekrar size iade edelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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