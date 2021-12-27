SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Bakan Soylu'ya böyle yanıt verdi! 'Madem öyle gel tut kulağından hapse at...'

Son dakika haberleri… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB’ye yönelik özel teftiş hakkındaki yaptığı açıklamalara yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi. İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya çağrı yaparak 'Madem öyle tut kulağından at hapse, sosyal medya üzerinden devlet adabına uymayacak söylemler çok çirkin' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ayrıca çok tartışılan mektup konusu hakkında da konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'DEVLET ADABINA UYGUN ŞEKİLDE SORUŞTURMA İZNİ VERDİM'

Sayın Soylu'nun ifadeleriyle ilgili şunu söyleyeyim: Teftiş doğaldır. Bizlerin teftiş edilmekle ilgili sorunumuz yok. Gelen her müfettişi saygın şekilde ağırladık. Bunu en iyi müfettişler bilir. Bu bağlamda hiçbir sorunumuz yok. Sayın İçişleri Bakanının terörle ilgili mücadelesini biz ona öğretecek değiliz, yanlış giden hususları aktarmak isterim.

İçişlerinde oturan zat İBB'de 557 terörist olduğunu iddia etti. Her verisi yanlış olan bakana hatırlatmak isterim, 15 gün boyunca İçişleri Bakanlığı ne yaptı? Hiçbir şey duymadık. Hiçbir yazı almadım. İstabul Büyükşehir Belediyesi olarak işlemler başlattık. Devlet adabına uygun bir şekilde bu beyanı ciddiye alarak 15 Aralık'ta benim olurumla teftiş kurulunda soruşturmaya izin verdim.

'UYUYAN BAKANLIK UYANDI'

İçişleri Bakanlığına yazı yazdık. Bizzat kendim bakanın kendisine yazı yazıp bilgi istedik. Listeyi yollamalarını istedik. Bakanlık bize cevap vermedi. Uyuyan bakanlık dün itibarıyla uykudan uyanıp tweet attı. Tweet atarak hakkımızda soruşturma izni başlattığını duyurdu. Ben devletin Twitter'dan soruşturma izni vererek mesaj vermesine ilk defa şahit oluyorum. Uygulamalar böyle olmaz.

'SAYIN SOYLU ROL KAPMAK İÇİN BÖYLE BİR YOLA GİRDİ'

Sayın Cumhurbaşkanı Pazar günü konuştu. İstanbul ile ilgili mesajlar verdi, bu mesajların içi siyaset doluydu. Cumhurbaşkanının konuşmasından Sayın Soylu rol kapmak için böyle bir yola girdi. 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanı olarak bu açıklamayı kınıyorum.

'DEVLET ADABINA UYMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakanlık. Bu açıklama biçiminin de devlet geleneğine uygun olmadığını düşünüyorum. Sayıyla tespit yapıldıktan sonra teftiş başlatıldığı nerede görülmüş? Bu insanlara terörist diyorsan tut kulağından hapse at. Böyle bir sürecin uygulanması akıllar zarar. 557 terörist tespit ettim diyorsun bu işin prosedürü bellidir. Siyaset kulvarındaki şahsi çıkarlarının devlet adabına uymadığını düşünüyorum.

Bizim veremeyecek hesabımız yok. Bayrağımıza, vatanımıza olan duygularımızı sorgulayacak kişi henüz doğmadı.

MEKTUP YAZMAK NE ZAMANDAN BERİ AYIP OLDU?

Cumhurbaşkanlığı makamını bilgilendirmek zorunda hissettim. Ben ilk defa mektup yazmıyorum. Bu topraklarda mektup yazmak ne zamandan beri ayıp oldu? Tarihe not düşmeyi, yanlışı uyarmayı severim. Devletin hafızasında kalması gereken hususlardır bunlar. Sayın Cumhurbaşkanı utanılacak bir mektup istiyorsa ben hatırlatayım rakibim adına cezaevinden rica edilen mektup utanılacak mektuptur.

Genel başkanımız çok zekice kıymetli açıklamalar yaptı. Bunu yorumlayacak olan ben değilim Sayın Cumhurbaşkanı. Bence o hızlıca yorumlasın. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na desteği için teşekkür ederim.

‘İÇİŞLERİ BAKANI HEMEN GÖREVİNDEN İSTİFA ETSİN’

Ne kadar aciz bir durum değil mi ben bunu desem normal karşılanabilir. Polis katili olan, Bylock’u olan kişiler tespit edildi. ‘Bak edildi’ diyor. Ben istihbarat teşkilatı mıyım Allah aşkına ben yargı kurumu muyum? Yani bunları tespit etmiş bakan yerinde oturuyor. Gevrek gevrek de bunları basın önünde söylüyor. O kişilerde İstanbul Belediyesi’nde görev mi yapıyor şimdi? Vallahi hemen İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin. Görevini yapmayan bir İçişleri Bakanı o zaman. Ya görevini yapsın onları tutuklasın ya da benim 15 gün önce yazdığım mektuba cevap versin. Bunları niye basın önünde söylüyor. Kendisine soruyoruz varsa tespit ettiğiniz kişiler bize bildirin biz de gereğini yapalım diyoruz. 15 gündür bunu açıklamayan bugün bunu basın üzerinde açıklayan akıl ne biliyor musunuz? Biz onu hukuken değil siyaseten söyledik diyecekler yarın ama bu millet bunu affetmeyecek.



