SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'dan çok konuşulacak KİPTAŞ iddiası: Proje yapmamamız için...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal konut projelerinden biri olan Tuzla Aydınlık Evler için kura çekimi töreni yapıldı. Hak sahiplerinin belirlendiği törene katılan İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

KİPTAŞ'LA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

KİPTAŞ'la ilgili dikkat çeken bir iddiayı dile getiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Ne kadar sosyal konut gerekiyorsa biz hazırız. Ancak önümüzde engeller var. Önceki dönemde KİPTAŞ'a yüksek fiyattan satın aldırdıkları imarlı arsayı dahi bizim dönemimizde meclisteki çoğunluklarını kullanarak proje yapmamamız için yeşil alana çevirdiler." diye konuştu.

İSİM VERMEDEN SİTEM ETTİ

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşın sorunlarına çözüm üreten bir anlayış içinde olduklarını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, isim vermeden bazı ilçe belediye başkanlarına sitem etti.

" O BELEDİYE BAŞKANLARI KENDİLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

İçişleri Bakanlığının "İBB terörle bağlantılı çalışanlar var" iddialarıyla ilgili başlattığı teftişe değinen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Bazı belediye başkanlarımızın bize karşı, şahsıma ve yönetimimize karşı yaratılmak istenen siyasi türbülansın içine kapıldıklarını hissediyorum. Vazgeçsinler, o türbülans kendilerine zarar verecek. O türbülansa katılanlar bir sonraki seçimde vatandaştan oy bile isteyemeyecek. O belediye başkanları kendilerini çok iyi biliyor. Bıraksınlar, iş üretsinler ya da üretenin yanında olsunlar. Onlara buradan çağrı yapıyorum. Bizimle iş üretme konusunda bize yardım etsinler"



