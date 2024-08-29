HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu duyurdu '2500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun' Yeni dönem başlıyor

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu duyurdu '2500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun' Yeni dönem başlıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
29.08.2024 11:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da takside yeni dönem başlıyor. UKOME toplantısında İstanbul’daki taksi sayılarının artırılması görüşüldü. UKOME toplantısında yeni taksi teklifine onay çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "2500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz" diyerek yeni gelişmeyi duyurdu.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu duyurdu '2500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun' Yeni dönem başlıyor

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı Toplantısı’nda yeni taksi teklifine onay çıktı. Uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi İstanbul’da devreye girecek.

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! UKOME toplantısında yeni taksi sistemi ve taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif oy çokluğu ile sağlandı. "Uygulama tabanlı taksi sistemi" geliyor.

thumbs_b_c_88ec9a436f8e53bf661865134240359f

İBB UKOME Toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi.

"2500 YENİ TAKSİ İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler." dedi.

imamoğlu

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu taksi
En Çok Okunan Haberler
Mourinho'nun gözden çıkardığı Emre Mor'u havada kaptılar!

Mourinho'nun gözden çıkardığı Emre Mor'u havada kaptılar!

İneğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanmıştı! Cezası Putin'den geldi

İneğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanmıştı! Cezası Putin'den geldi

'Çözülmeyen bir sır perdesi' Saat saat anlattı: 2,5 saatlik boşluk var!

'Çözülmeyen bir sır perdesi' Saat saat anlattı: 2,5 saatlik boşluk var!

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

Mahalle ablukaya alındı! Görünce iç çamaşırlarıyla kaçtılar

Mahalle ablukaya alındı! Görünce iç çamaşırlarıyla kaçtılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Iraklılara vize muafiyeti: 15 yaşından küçük 50 yaşından büyük

Resmi Gazete'de yayımlandı! Iraklılara vize muafiyeti: 15 yaşından küçük 50 yaşından büyük

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.