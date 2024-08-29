SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu duyurdu '2500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun' Yeni dönem başlıyor

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı Toplantısı’nda yeni taksi teklifine onay çıktı. Uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi İstanbul’da devreye girecek.

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! UKOME toplantısında yeni taksi sistemi ve taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif oy çokluğu ile sağlandı. "Uygulama tabanlı taksi sistemi" geliyor.

İBB UKOME Toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi.

"2500 YENİ TAKSİ İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler." dedi.