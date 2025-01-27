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  4. Son dakika! Ekrem İmamoğlu'na 'Satılmış Büyükcanayakın' soruşturması

Son dakika! Ekrem İmamoğlu'na 'Satılmış Büyükcanayakın' soruşturması

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.01.2025 11:37
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Son dakika haberi: Bugün basın toplantısı düzenleyen ve 'Heybedeki Büyük Turp' diyerek bilirkişi uzmanı Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Ekrem İmamoğlu'na 'Satılmış Büyükcanayakın' soruşturması

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 'Bilirkişiyi hedef gösterdiği' gerekçesiyle soruşturma başlattı. İmamoğlu basın toplantısında 'Heybedeki Turpun Büyüğü' diyerek Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini açıklamıştı.

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'HEDEF GÖSTERME' SUÇUNDAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun, bugün düzenlediği basın toplantısında Başsavcılıkça yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddia edildi. İmamoğlu’nun ayrıca, bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği öne sürülerek ’yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ ve ’adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

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EMNİYET'E TALİMAT

Öte yandan yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için de gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği öğrenildi.

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Ekrem İmamoğlu soruşturma Satılmış Büyükcanayakın
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