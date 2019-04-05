Son dakika! Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

YSK'nın kesin olmayan verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde götüren Ekrem İmamoğlu, Fox TV canlı yayınında İsmali Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor.

İmamoğlu'nun açıklamaları:

48 yıl ciddi bir birikim. Atatürk, Samsun'a çıkmaya karar verdiğinde 38 yaşındaydı. Şu an ben o yaştan 10 yaş büyüğüm. Bazen sorumluluk almak gerekir.

SON DURUM



17 ilçede geçersiz oyların tamamının sayımı bitti. Fark 18 bin 742. Dün itibarıyla duyurdum, süreç değişime uğradığı anda kendi hesabımdan duyuru yapacağım. YSK'dan da bu dediğim farkı görebilirsiniz. 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. Geçersiz oyların 5'te ikisi sayıldı. Şu anda yaklaşık 198 bin oy daha var sayılmayan. Gece saat iki gibi bana Tuzla oyu geldi. 60 oy aleyhimize fark çıkmış, Üsküdar'da da lehimize çıkmış. Sayım bittiğinde aradaki fark 18 ila 20 bin arasında bir banda oturacak.

Oy sayım memurları sayıyor. Bizim de gözlemci arkadaşlarımız var. İnsanların kaygıları var, niye nöbet tutuyoruz? Bugün konuşulması gereken, 2019'dayız. Bu aslında köydeki muhtarlık hikayelerinden başlar. Attığınız oylar sayılacak, bu sandıkta başlar.