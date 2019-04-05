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Son dakika! Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 05.04.2019 08:08 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de Çalar Saat programında soruları yanıtlıyor. İstanbul'daki son durumu açıklayan İmamoğlu, 17 ilçede geçersiz oyların sayıldığını ve farkın kendisi lehine 18 bin 742 olduğunu söyledi.

Son dakika! Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

YSK'nın kesin olmayan verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde götüren Ekrem İmamoğlu, Fox TV canlı yayınında İsmali Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor.

İmamoğlu'nun açıklamaları:

48 yıl ciddi bir birikim. Atatürk, Samsun'a çıkmaya karar verdiğinde 38 yaşındaydı. Şu an ben o yaştan 10 yaş büyüğüm. Bazen sorumluluk almak gerekir.

SON DURUM

17 ilçede geçersiz oyların tamamının sayımı bitti. Fark 18 bin 742. Dün itibarıyla duyurdum, süreç değişime uğradığı anda kendi hesabımdan duyuru yapacağım. YSK'dan da bu dediğim farkı görebilirsiniz. 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. Geçersiz oyların 5'te ikisi sayıldı. Şu anda yaklaşık 198 bin oy daha var sayılmayan. Gece saat iki gibi bana Tuzla oyu geldi. 60 oy aleyhimize fark çıkmış, Üsküdar'da da lehimize çıkmış. Sayım bittiğinde aradaki fark 18 ila 20 bin arasında bir banda oturacak.

Oy sayım memurları sayıyor. Bizim de gözlemci arkadaşlarımız var. İnsanların kaygıları var, niye nöbet tutuyoruz? Bugün konuşulması gereken, 2019'dayız. Bu aslında köydeki muhtarlık hikayelerinden başlar. Attığınız oylar sayılacak, bu sandıkta başlar.

Bütün seçimleri sıkıntıya sokuyorsunuz. Süreci siz hazırladınız, güvenlik tedbirlerini siz aldınız. Dünyanın en güvenilir seçim sistemine sahibiz dediniz. AK Parti yetkilileri de açıkladı. Şimdi şaibe diyorlar. 2014'te seçmen sayısı daha az, geçersiz oylar ise 420 bin civarında.

"ŞAİBE DEDİĞİNİZ SEÇİMDE 25 İLÇEDE KAZANIYORSUNUZ"

Çok şaibeli seçim deyip herkesi zan altında bırakıyorlar. Siz işin içindesiniz. 25 ilçede siz seçimi kazanıyorsunuz şaibe dediğiniz seçimde.

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Ekrem İmamoğlu CHP yerel seçim sonuçları

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