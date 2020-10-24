Son dakika! Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 24, 2020

VALİ YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." paylaşımında bulundu.

MANSUR YAVAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geçmiş olsun dileklerini iletti. Twitter hesabından paylaşım yapan Yavaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız

Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız." dedi.

