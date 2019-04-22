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Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında konuşan İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Gerekli yasal işlemlerin yapılmasını umuyorum." dedi. İmamoğlu öte yandan, "Bazı yöneticilerle ilgili soruşturmalar yapılacak; onların yerinde ben olsam istifa ederim." dedi.

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Gerekli yasal işlemlerin yapılmasını umuyorum. Talihsiz açıklamalar yapıldı. Bu işin sanası banası yok. 'Mesajınızı verdiniz' gibi sözler duyduk dün. Bu ülke bizim. Her yere gideriz. Bu tür talihsiz açıklamaların derhal bitmesini bekliyorum.

Maltepe'ye gelenlerin gelmeyenlerin duasının bizimle olduğunu biliyorum. Söylediğimiz her söz ilk ne ise son gün de odur. Gerçekten kamu gücünü kendi gücümüz görmeyeceğiz. Yeni nesil bir siyaset anlayışını 16 milyon hemşehrimle birlikte başaracağız.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE YANIT

Hangi gerekçelerle söylediğini bilemiyoruz. Onun için cevap verilecek bir konu değildir. Seçim bitmiştir, mazbatamızı aldık. YSK, tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğini düşünüyorum.

VERİLERİN KOPYALANMASI KONUSU

"Dijital verilerin kopyalanmasıyla ilgili komplo teorilerinin üretilmesini izliyorum. Önce tespitlerin yapılıp süreci devam etmesi gerekir. Veri kapasiteleri ne durumda, ne oldu? İncelemeler yapılması doğru bir süreçtir. Kanun ne emrediyorsa odur. Komplo teorileri üreten arkadaşların hayal güçlerini hayretle izliyorum."

"Doğal akışında gitmiyor her şey. Uygulamaları Mayıs meclisine hazırlayacağız. Ulaşımdan suya varıncaya kadar gündeme alacağız. Bugünkü mecliste olma olanağı yok. Genel gündemler olacak."

"Sosyal medya hesabından yayımlayacağız. Buradan takip edebilecekler. Bana istifa talebi gelmedi. Elbette değişiklik olacaktır. Kamuoyuyla değişiklik olduğunda paylaşım yapacağız."

"Bazı yöneticilerle ilgili soruşturmalar yapılacak; onların yerinde ben olsam istifa ederim."

"Bazı gazete manşetleriyle ilgili dava açacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Politika

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