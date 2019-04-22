Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Gerekli yasal işlemlerin yapılmasını umuyorum. Talihsiz açıklamalar yapıldı. Bu işin sanası banası yok. 'Mesajınızı verdiniz' gibi sözler duyduk dün. Bu ülke bizim. Her yere gideriz. Bu tür talihsiz açıklamaların derhal bitmesini bekliyorum.

Maltepe'ye gelenlerin gelmeyenlerin duasının bizimle olduğunu biliyorum. Söylediğimiz her söz ilk ne ise son gün de odur. Gerçekten kamu gücünü kendi gücümüz görmeyeceğiz. Yeni nesil bir siyaset anlayışını 16 milyon hemşehrimle birlikte başaracağız.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE YANIT

Hangi gerekçelerle söylediğini bilemiyoruz. Onun için cevap verilecek bir konu değildir. Seçim bitmiştir, mazbatamızı aldık. YSK, tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğini düşünüyorum.

VERİLERİN KOPYALANMASI KONUSU

"Dijital verilerin kopyalanmasıyla ilgili komplo teorilerinin üretilmesini izliyorum. Önce tespitlerin yapılıp süreci devam etmesi gerekir. Veri kapasiteleri ne durumda, ne oldu? İncelemeler yapılması doğru bir süreçtir. Kanun ne emrediyorsa odur. Komplo teorileri üreten arkadaşların hayal güçlerini hayretle izliyorum."