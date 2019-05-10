Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

(Binali Yıldırım'ın "oyları gasp edenlere 23 Haziran'da hesabını soracağız" sözleriyle ilgili soruya), Bir daha karşılaştığınızda sorun acaba kendi söylediklerine inanıyor mu? Neyin gaspı? Millet görüyor. Kendisi de inanmıyor. Mağduriyet meselesi de şöyle, belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir.

16 milyon insan mağdur. Onların mağduriyetini gidereceğiz. Türkiye'nin, demokrasiminizin geleceği için omuz omuza mücadele edeceğiz.

(Tartışma konusu olan Dini Yayınlar Fuarı'na ilişkin iptal kararı ile ilgili) Vali beyin bürokratlarıyla toplantı yaptık. Emniyet ve turizm yoğunluğu açısından kitap fuarını doğru bulmuyoruz dediler. Öyle karar verdiyseniz devam edin dedik. Pazartesi randevu verdik, Cuma'ya attılar. Başka bir yerle telafi edelim dedik. Bizim öyle bir derdimiz olmaz. Arayışlarda bulunmasınlar. Vali beye de dün çağrı yaptım. Test etmesini dilerim. Kendileri emanetçi olarak duruyorlar. Ben seçilmiş büyükşehir belediye başkanı olarak buradayım kendileri emanetçi olarak. Sorsunlar, kendilerinin kaldırdıklarını söylemişlerdi. Benim kararım değildi. Oradaki bürokraside hak etmeden orada duran, bir kişiye ya da bir partiye hizmeti kendilerine görev bilmiş insanların orada olduğu doğrudur. 24 Haziran'da döndüğümüzde gereğini yapacağız.