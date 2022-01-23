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  4. Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

23.01.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbulluları uyardı. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"EKİPLER YOLLARI AÇIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR"

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor.

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"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın."


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul
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