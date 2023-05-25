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Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

25.05.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

7Son dakika: 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimine az bir süre kaldı. Siyasiler ise seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te katıldığı programda soruları yanıtlıyor.

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İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'SON YILLARIN EN EŞİT OLMAYAN SEÇİM ATMOSFERİ VAR'

Önce siyasetin atmosferinden bahsetmek gerekir. Ne yazık ki son yılların en eşit olmayan koşullarında yürüyen bir seçim atmosferi var. Bir iktidarın her imkanı en üst seviyede kullandığı, bunu hem Türkiye'nin her yerinde, hem iletişim kanallarında. Düşünsenize, hepimizin vergisi, ki ben 34 yıllık bu ülkeye vergi ödeyen bir iş insanıyım. TRT'ye üzülüyorum. Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı, bıraktık bizi 4 yıldır haber yapmamasına. 4 yıldır onlarca kötü haber yapmasını, bari seçim döneminde insanlara eşit davranış sergileyin. Ayıbın ayıbını yapacak pozisyona gelmiş durumda. Bir de sistemin yarattığı arızalar var.

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Biz başından beri Türkiye'nin koşullarını anlatmaya çalıştık. Millet İttifakı iktidara gelirse neyi öne çıkaracak? Büyükşehirde yaptıklarını anlattık. Bakın bunu dediler ama bunu yaptık. Sosyal yardımları keser dediler 5 katına çıkardık. 6'ya yakın metro açılışı yaptık. Yeni projeler başlattık. Bunları anlattık. Bunları anlatırken tabi ki Millet İttifakı'nın mutabakat metninden sahaya bütün vaatlerimizi sunduk. İktidar işi tamamen terörist avına dönüştürdü. Başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere bana, Meral Hanım'a, Mansur Bey'e. Ağza alınmayacak ifadelerle. Bunu Cumhurbaşkanı yaptığı gibi aktörlerinden bilinçli üsluplarla karalama düzlemine geçti mesele. Ben bunun bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Mesele HDP meselesi değil. HDP de seçime ilk kez girmiyor ki. Mesele artık PKK'lı olmaya geçti, FETÖ'cü olmaya geçti. Bugün kendisini protesto eden milletine bir bakan, İstabul'un bir semtinde 'hadi hadi siz PKK'lılarla kol kolasınız' dedi. Devlet bile açıklamalarında bölücü der. Terör örgütünün reklamı yapılmaz. PKK'lı diye vatandaşı kendi mikrofonuyla 'onlarla kol kolasınız hadi hadi' diye bir bakan anons ederek propaganda yaptı.

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MONTAJ VİDEO KONUSU

İktidarın terör söylemleri ilk turda etkili oldu. Açıkçası yine ortada bir sonuç var. Örneğin ama montaj ama şu diye, Allah'ın sopası yok işte. Seni konuşturuyor. Bir montaj olduğunu itiraf ettiği bir meseleyi biz seçimden önce zaten uydurma deyip geçtik. İnsanlar inanmaz dedik. Yalan olduğunu Cumhurbaşkanı kendisi söyledi. Var mı var dedi. Neyi var? Ortada montaj bir video var. Bu bildiğiniz trol montajı. Herhangi bir montaj var. Ülkenin cumhurbaşkanı mitinglerde gezdiriyorsa bu ayıp bir şey. Bu kadar ciddiye alınacağını düşünmedik. Bu iftira dedik ama karşılıklı bir münazaraya geçmedik. O bakımdan genel anlamda önemsemedik.

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'AK PARTİ'NİN OYU DÜŞTÜ'

Etkisini göstermek isterim. Bayrampaşa meselesine geçmeden. Kıyamet kopacak bir durum yok. Ortada bir kazanan yok. CHP'nin oyu arttı, AK Parti'nin oyu düştü. Seçmen sayısının artmasına rağmen düşüşten bahsediyorum. Aslında bu seçimin siyasi parti olarak kaybedeni AK Parti. Bu tabi bizi mutlu eden bir tablo anlamında söylemedim. Sadece bir tespit yapıyorum. Bütün bunlara rağmen, ilk saha gözlemimiz şu oldu ikinci tura geçtiğimiz anda. Baktım ki inanılmaz etkili olmuş. PKK'lı aşağıya, terör örgütü yukarıya. Etkili olmuş.

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Ekrem İmamoğlu seçim

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