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  4. Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'nun iddialarına sert yanıt

Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'nun iddialarına sert yanıt

10.12.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı" iddiasına yanıt verdi. Bakan Soylu için sert ifadeler kullanan İmamoğlu, "Yalan konuşuyorlar. Hukuk önünde hakkımı arayacağım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 33 bin personel alımı yaptığını, bunun 12 bininin ancak incelenebildiğini, 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu söylemişti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu iddialarla ilgili konuştu.

SOYLU'YA ÇOK SERT TEPKİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu için çok sert ifadeler kullandı.

İmamoğlu "Bağımsız tıp kuruluşlarını göreve davet ediyorum. Bu beyefendiyi incelesinler" diyen İmamoğlu, "Ülkemize daha fazla zarar vermesin" ifadesini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Hemen yanıt vermedim bu açıklamalara bilerek. Çünkü dedikleri gibiyse 557 terör örgütü mensubu sokakta geziyorsa herhalde gelip alacaklardır diye düşündüm. Öyle ya terör örgütü üyesiyse gelip tutuklayacak bunları. Bu arada kimsede gelmedi. Yalanı konuş, iftirayı at, köşeye çekil.

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"CİDDİ BİR ÇAĞRI YAPIYORUM"

Hem Meclisteki tavrı, tutumu, kavga etme biçimi, psikoloji ruh hali, yüz ifadeleri açısından ben buradan gerçekten çağrı yapıyorum. Ciddi bir öneride bulunuyorum. Bağımsız tıp kuruluşlarını göreve davet ediyorum. Bu beyefendiyi incelesinler. Bakanın psikolojisi bu haldeyse bizim kadim kurumumuz İçişleri Bakanlığımız tehlike altındadır.

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"BU NORMAL DEĞİL"

Daha öncede saçma sapan hamleleri olmuştu. Hadi bunları normal karşılıyorum bir şekilde. Tıbbi olarak yorumlamıyorum. Ama bu normal değil.

Hukuk önünde hakkımı arayacağım. Allah milletimizi onun gibi yöneticilerden korusun."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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