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  4. Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt: 'Madem öyle tut kulağından at hapse! Siyasetteki şahsi çıkarları için...'

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt: 'Madem öyle tut kulağından at hapse! Siyasetteki şahsi çıkarları için...'

27.12.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamaların İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi. İmamoğlu açıklamasında 'Bu insanlara terörist diyorsan tut kulağından hapse at. Böyle bir sürecin uygulanması akıllar zarar. 557 terörist tespit ettim diyorsun bu işin prosedürü bellidir. Siyaset kulvarındaki şahsi çıkarlarının devlet adabına uymadığını düşünüyorum' dedi.

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt: 'Madem öyle tut kulağından at hapse! Siyasetteki şahsi çıkarları için...'

Son dakika haberleri… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB’ye yönelik özel teftiş hakkındaki yaptığı açıklamalara yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Soylu'nun ifadeleriyle ilgili şunu söyleyeyim: Teftiş doğaldır. Bizlerin teftiş edilmekle ilgili sorunumuz yok. Gelen her müfettişi saygın şekilde ağırladık. Bunu en iyi müfettişler bilir. Bu bağlamda hiçbir sorunumuz yok. Sayın İçişleri Bakanının terörle ilgili mücadelesini biz ona öğretecek değiliz, yanlış giden hususları aktarmak isterim.

İçişlerinde oturan zat İBB'de 557 terörist olduğunu iddia etti. Her verisi yanlış olan bakana hatırlatmak isterim, 15 gün boyunca İçişleri Bakanlığı ne yaptı? Hiçbir şey duymadık. Hiçbir yazı almadım. İstabul Büyükşehir Belediyesi olarak işlemler başlattık. Devlet adabına uygun bir şekilde bu beyanı ciddiye alarak 15 Aralık'ta benim olurumla teftiş kurulunda soruşturmaya izin verdim.

'UYUYAN BAKANLIK UYANDI'

İçişleri Bakanlığına yazı yazdık. Bizzat kendim bakanın kendisine yazı yazıp bilgi istedik. Listeyi yollamalarını istedik. Bakanlık bize cevap vermedi. Uyuyan bakanlık dün itibarıyla uykudan uyanıp tweet attı. Tweet atarak hakkımızda soruşturma izni başlattığını duyurdu. Ben devletin Twitter'dan soruşturma izni vererek mesaj vermesine ilk defa şahit oluyorum. Uygulamalar böyle olmaz.

'SAYIN SOYLU ROL KAPMAK İÇİN BÖYLE BİR YOLA GİRDİ'

Sayın Cumhurbaşkanı Pazar günü konuştu. İstanbul ile ilgili mesajlar verdi, bu mesajların içi siyaset doluydu. Cumhurbaşkanının konuşmasından Sayın Soylu rol kapmak için böyle bir yola girdi. 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanı olarak bu açıklamayı kınıyorum.

'DEVLET ADABINA UYMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakanlık. Bu açıklama biçiminin de devlet geleneğine uygun olmadığını düşünüyorum. Sayıyla tespit yapıldıktan sonra teftiş başlatıldığı nerede görülmüş? Bu insanlara terörist diyorsan tut kulağından hapse at. Böyle bir sürecin uygulanması akıllar zarar. 557 terörist tespit ettim diyorsun bu işin prosedürü bellidir. Siyaset kulvarındaki şahsi çıkarlarının devlet adabına uymadığını düşünüyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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