Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'toplantı' açıklaması

İstanbul Florya'da belediye tesislerinde basın toplantısı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantı tartışmalarına yanıt verdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığını İstanbul’da yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’na çağrılmadığını söyledi.

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "İşimize bakalım, ortak masalar kuralım. Deprem en hayati meseledir. Sizi çalışma ortamına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ TAKİP ETMESİNİ İSTEDİM"



Bir gazetecinin "Siz çağrılmadıysanız genel sekreter nasıl katıldı" sorusu üzerine İmamoğlu, "Bir gün önce AFAD'ın 28 birim başkanı var. 28 birim başkanından yarın rapor alacağım, hesap soracağım diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı 28 birim başkanını davet ediyor. Ben de genel sekreter yardımcımızın süreci takip etmesini istedim. Ama 28 birim başkanından biri itfaiye daire başkanı, diğeri defin işlemleri daire başkanı" dedi.

"UMURUMDA DEĞİL"



İmamoğlu, "Deprem olduğu andan 4 dakika sonra Vali Beyi arayıp 'AKOM'a geçiyorum' dedim ve 18.30'a kadar orada çalışmalarımı yürüttüm" ifadelerini kullandı. "İkinci gün çağrılmadım" diyen İmamoğlu, "Birinin beni masaya isteyip istememesi umurumda değil" dedi.

İmamoğlu, "İstanbul Valiliği arayıp, açıklamanın yanlış olduğunu da söyledim" diye konuştu.

