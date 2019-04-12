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Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 12.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre, İstanbul'da Belediye Başkanlığı yarışını önde götüren Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Buradan YSK'ya sesleniyorum. Maltepe'de 12 gündür sayım işlemi devam ediyor. Bitirin artık bu işi. Anlamsız yere orada frene basılıyor. AK Parti ve MHP'li üyelerin yavaşlatma içinde olduğunu biliyorum. Amacınız nedir?" dedi.

Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu, seçim itiraz süreci hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ekonomi can yakıyor. Ekonomik travmayı milletçe yaşıyoruz. Uluslararası meseleler de aynı şekilde hepimizin canını sıkıyor. S-400 meselesi ABD ile yaşananlar geride kalmış gibi sadece İstanbul'u konuşuyoruz. Çok daha önemli şeyleri ıskalıyoruz. Ülkemizin, İstanbul'un anlamsız derecede yorulmasını şiddetle kabul etmiyoruz. Bu can sıkıyor.

İBB'DE 'SENDİKA DEĞİŞTİRME' İDDİASI

İBB büyük bir organizasyon. İBB'deki bazı usul ve uygulamalar kulağımıza geliyor. Takip edip denetlemeye çalışıyoruz, çok üzülüyoruz. İstanbul sorununu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Sendika değiştirmek için baskı yapıldığı iddiaları geliyor. Ben İBB çalışanlarına tekrar sesleniyorum. Çalışan herkes bizim başımızın üstünde.

Bence en çok rencide edilen AK Partili dostlarım hemşehrilerimdir. Buradan sesleniyorum. Birçok seçim yaşamış, hizmet etmiş AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarım şu anda yaratılan ortam gerçekten kaygı verici, üzüntü verici. Beni kutlayan hayırlı olsun diyen pek çok AK Partili dostlarım var. Yazıktır günahtır. En başta benim AK Partili hemşehrilerime yazık ediyorsunuz, onların kalbini kırıyorsunuz. Çok net, onları kucaklayacak bir belediye olacak.

MALTEPE'DE DEVAM EDEN SAYIM

Buradan YSK'ya sesleniyorum. Maltepe'de 12 gündür sayım işlemi devam ediyor. Bitirin artık bu işi. Anlamsız yere orada frene basılıyor. AK Parti ve MHP'li üyelerin yavaşlatma içinde olduğunu biliyorum. Amacınız nedir?

Bu geciktirmenizin hiçbir anlamı yoktur. Rica ediyorum, göreve davet ediyorum. Bunu yaparsanız İstanbul'daki seçim sonuçlarının altı çizilmiş olacaktır.

Büçükçekmece'de de aynı şekilde. Seçmenin evleri tek tek aranıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir şey yok.

Orada bir suç varsa buyrun gerekeni yapın. Ama bir seçimi şaibe altında bırakarak, bütün ilçeyi abluka altına alarak vatandaşları tedirgin ederseniz olmaz.

Böyle devam ederseniz her seçimin meşruluğu konusunda insanların zihinlerine gölge düşürürsünüz. İBB, 16 milyon insanın değeri ve varlığıdır.

"YSK'YA SESLENMEK İSTİYORUM"

YSK'ya seslenmek istiyorum. YSK tarihi bir vazife yapıyor. Başka bir ihtimali ve olasılığı şiddetle reddediyorum. Lütfen, başka bahaneler aramaksızın kararınızı vererek bir an önce toplumu rahatlatmak mecburiyetindesiniz. Kendi koltuklarını düşünen kendi siyasi partilerindeki yerlerini düşünen insanlar gölge düşürmeye çalışmaktadır, bunları biliyoruM. Onun için bir an önce kararınızı verin.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim sonuçları İBB

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