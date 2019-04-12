Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu, seçim itiraz süreci hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ekonomi can yakıyor. Ekonomik travmayı milletçe yaşıyoruz. Uluslararası meseleler de aynı şekilde hepimizin canını sıkıyor. S-400 meselesi ABD ile yaşananlar geride kalmış gibi sadece İstanbul'u konuşuyoruz. Çok daha önemli şeyleri ıskalıyoruz. Ülkemizin, İstanbul'un anlamsız derecede yorulmasını şiddetle kabul etmiyoruz. Bu can sıkıyor.

İBB'DE 'SENDİKA DEĞİŞTİRME' İDDİASI



İBB büyük bir organizasyon. İBB'deki bazı usul ve uygulamalar kulağımıza geliyor. Takip edip denetlemeye çalışıyoruz, çok üzülüyoruz. İstanbul sorununu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Sendika değiştirmek için baskı yapıldığı iddiaları geliyor. Ben İBB çalışanlarına tekrar sesleniyorum. Çalışan herkes bizim başımızın üstünde.

Bence en çok rencide edilen AK Partili dostlarım hemşehrilerimdir. Buradan sesleniyorum. Birçok seçim yaşamış, hizmet etmiş AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarım şu anda yaratılan ortam gerçekten kaygı verici, üzüntü verici. Beni kutlayan hayırlı olsun diyen pek çok AK Partili dostlarım var. Yazıktır günahtır. En başta benim AK Partili hemşehrilerime yazık ediyorsunuz, onların kalbini kırıyorsunuz. Çok net, onları kucaklayacak bir belediye olacak.