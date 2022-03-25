Son dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan 'zam' açıklaması! 'Suikast mektubu'yla ilgili de konuştu

Son dakika: İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yüzde 50, servise ise yüzde 40 zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun su fiyatlarına zam yapılması önerisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İSKİ'NİN ZAM TALEBİ

Belediyenin halka hizmet için çabaladığını ancak maliyetlerin her geçen gün arttığını belirten İBB Başkanı İmamoğlu "İSKi'yle ilgili genel kurul kararı alacak. İstişare mekanizması sürüyor. Büyükşehirlerde birkaç yer hariç zamlar takır takır yapıyor. En pahalı suyu getiren İSKİ'dir. Tarife olarak Türkiye'deki listeye göre İstanbul 28. sıradadır. Zam taleplerinin karşılanmaması 2019'da yaşanan travmanın devamıdır." diye konuştu.

'SUİKAST MEKTUBU'

İBB Başkanı İmamoğlu, kendisiyle ilgili gündem olan 'suikast mektubu' iddialarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunu.

İmamoğlu, söz konusu mektuba ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür hamleler olur olmaz, yazılır çizilir. Birileri bu işi ihbar eder ya da ihbar eder. Şahsen benim beklentim bu işle yetkili ilgili olan kurum ve kuruluşların gerekli zaman diliminde siyasilere gereken açıklamaları ilgiyle itinayla yapmaları. Bunu temenni ediyoruz. Yoksa biz görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

