Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nu maille tehdit eden sanığa tahliye kararı

\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu'na hakaret ve tehdit i\u00e7erikli elektronik postalar g\u00f6nderdi\u011fi gerek\u00e7esiyle tutuklu olarak yarg\u0131lanan Tuna G\u00f6rg\u00fcno\u011flu'nun tahliyesine karar verildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130hbar sonras\u0131 ula\u015ft\u0131lar! 3 ki\u015fi birden...Ankara'da mezarl\u0131klar ziyarete a\u00e7\u0131ld\u0131Koronavir\u00fcsle m\u00fccadele eden sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n son mesaj\u0131 y\u00fcrek par\u00e7alad\u0131