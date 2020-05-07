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  4. Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nu maille tehdit eden sanığa tahliye kararı

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nu maille tehdit eden sanığa tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 13:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ve tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan Tuna Görgünoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nu maille tehdit eden sanığa tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ve tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan Tuna Görgünoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Ayrıntılar birazdan...

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