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Son dakika: Ekrem İmamoğlu "Ortak açıklamamızdır" diyerek duyurdu! Hem benzin motorin fiyatları hem de elektrik zammı...

08.02.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. '11 büyükşehir belediye başkanı olarak ortak açıklamamızdır' diyen Ekrem İmamoğlu, belediyelerin kullandığı akaryakıtta KDV ve ÖTV muafiyeti istediklerini belirtirken elektrik zammına da atıf yaptı. İmamoğlu, açıklamasının sonunda 'Bu üretim maliyetleri katlanabilir olmaktan çıkacaktır' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ekrem İmamoğlu "Ortak açıklamamızdır" diyerek duyurdu! Hem benzin motorin fiyatları hem de elektrik zammı...

Son dakika... Peş peşe gelen fiyat artışlarının doğrudan yerel yönetimleri etkilediğini belirten 11 belediye başkanı, önerilerini sundular. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu önerileri tek tek sıraladı. 11 belediye başkanı, doğal gaz konusunda da farklı bir tarife talep ettiler.

27 Ocak'ta yine 11 belediye başkanının yaptığı açıklamayı hatırlatan İmamoğlu, KDV, ÖTV ve akaryakıt zamlarından sonra yaptıkları önerilere cevap alamadıklarını belirtti.

11 büyükşehir belediye başkanının açıklaması şöyle:

Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar, art arda gelen fiyat artışları, doğrudan yerel yönetimlerimizi, dolayısıyla da vatandaşlarımızı olumsuz yönde riski taşımaktadır. 27 Ocak 2022 tarihinde 11 büyükşehir belediye başkanı olarak yayınladığımız ortak deklarasyonda, vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak adına, bir dizi öneriyi merkezi iradeye sunmuştuk. Bu önerilere yönelik bugüne dek herhangi bir açıklama gelmediği gibi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin de bu konuya gözlerini kapattığını üzülerek görmekteyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı çerçevesinde, vatandaşlarımızı korumak adına, ilettiğimiz bazı önerilerimizi ve uyarılarımızı yineleme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır.

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"GELECEK GÜNLERLE İLGİLİ KAYGILAR OLUŞTURMUŞTUR"

Büyükşehir belediyelerimizin faaliyet gösterdiği pek çok alanda, yılbaşından önce ve sonra, bugüne dek ciddi fiyat artışları olmuş, olmaya da devam etmektedir. Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarında yoğun olarak kullandığı bu hizmet kalemlerindeki ciddi artışlar, yerel yönetimleri hizmet üretmede zorlar hale gelmiş, gelecek günlerle ilgili kaygılar oluşturmuştur.

"ELZEM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ulaşım hizmetlerinde, özellikle metro-tramvay kullanımında elektrik fiyatlarına gelen artışlar, lastik taşıtlı ulaşımda motorine sık sık gelen yoğun zamlarla, toplu taşımadaki fiyat artışları şimdiden kadük hale gelmiştir. Ülkedeki ekonomik zorlukları ve azalan alım gücünü de göz önünde bulundurarak, vatandaşlarımızı korumak adına, merkezi yönetim tarafından bazı kararların alınmasını elzem olarak görüyoruz.

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KDV VE ÖTV MUAFİYETİ

Türkiye toplam nüfusunun yarısı kadar nüfusa, çeşitli hizmetler ulaştıran 11 Büyükşehir Başkanı olarak, bir önceki deklarasyonumuzda dile getirdiğimiz talepleri, bir kez daha tekrarlamak gereği hissediyoruz: Özellikle toplu taşımanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, belediyelerin kullandığı akaryakıta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi talebimizdir.

BELEDİYELER İÇİN AVANTAJLI ELEKTRİK TARİFESİ ÖNERİSİ

Yine toplu taşımada yoğun tüketilen elektrik maliyetlerinde belediyeler için yeni ve avantajlı bir tarifeye geçilmesini gerektirmektedir. Burada belirtmek isteriz ki; 2019 yılından bugüne elektrik fiyatlarındaki artış, yüzde 300’e ulaşmıştır. Unutmamak gerekir ki; elektrik fiyatlarındaki artış, doğrudan su maliyetlerini artırmaktadır. Su işletmelerimizin en önemli maliyet kalemi, elektrik tüketimidir. İdarelerimizin vatandaşa su ulaştırmakta kullandığı elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler düzenlenmelidir.

DOĞAL GAZDA TARİFE ÖNERİSİ

Çünkü, bir önceki yıla su idarelerimizin ödediği elektrik faturası 3 kata çıkmıştır. Aynı şekilde 2019 yılından bugüne yüzde 113 oranında fiyat artışı yaşanan doğal gazda da belediyelere yönelik farklı bir tarife uygulamasını talep etmekteyiz. Keza, büyükşehir belediyelerimiz tüm imkanlarını zorlayarak, olağanüstü artan üretim maliyetlerine rağmen, Halk Ekmek’i bu zamana kadar en uygun fiyatla vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Gelinen noktada, belediyelere TMO tarafından yeteri kadar unun uygun fiyatlama ile verilmemesi durumunda, bu üretim maliyetleri de katlanabilir olmaktan çıkacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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