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Son dakika: Ekrem Karakaya'nın katili Hacı Mehmet Akçay'ın sosyal medya paylaşımları dehşete düşürdü: Vur emri...

06.07.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Konya'daki şehir hastanesinde görevli doktor Ekrem Karakaya'yı görevi başında öldüren ve daha sonra intihar eden saldırganın kimliği şoke etti. Saldırıyı gerçekleştiren Hacı Mehmet Akçay'ın Konya'daki başka bir hastanede görevli güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Doktor katili Hacı Mehmet Akçay'ın TikTok'taki paylaşımları ise kan dondurdu. Akçay'ın söz konusu paylaşımlarından birinde arka fonda, "Jandarma peşimde. Hakkımda vur emri var." ifadeleri duyuluyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Konya Şehir Hastanesinden gelen silahlı saldırı haberi tüm Türkiye'yi şoke etti. Öğle saatlerinde hastanede görevli kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırının ardından aynı silahla intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın kimliği ise şoke etti. Sağlık Bakanı Fakrettin Koca yaptığı açıklamada saldırgan Hacı Mehmet Akçay'ın Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

SON DAKİKA: DOKTOR KATİLİ HACI MEHMET AKÇAY'IN TİKTOK PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sağlıkçıları koruması gerekirken, doktor katili olan Hacı Mehmet Akçay'ın sosyal medyadaki paylaşımları ise dikkat çekti.

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"JANDARMA PEŞİMDE! HAKKIMDA VUR EMRİ VAR"

TikTok'u aktif şekilde kullandığı belirlenen Akçay'ın paylaştığı bir videoda "Jandarma peşimde. Hakkımda vur emri var. Yakalasalar asacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım. Niye sıcak evinde oturan 300 liralık memur değilim" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

TIKTOK

SALDIRIYLA İLGİLİ '1 AY' DETAYI

Öte yandan Akçay'ın annesi Kezban Akçay’ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü.

SON DAKİKA: Konya'da dehşet! Türkiye, Ekrem Karakaya'ya ağlıyor! Katil, güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay çıktıSON DAKİKA: Konya'da dehşet! Türkiye, Ekrem Karakaya'ya ağlıyor! Katil, güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay çıktı


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Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı saldırı
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