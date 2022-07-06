Son dakika: Ekrem Karakaya'nın katili Hacı Mehmet Akçay'ın TikTok paylaşımları dehşete düşürdü: Vur emri var!

Son dakika haberi: Konya Şehir Hastanesinden gelen silahlı saldırı haberi tüm Türkiye'yi şoke etti. Öğle saatlerinde hastanede görevli kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırının ardından aynı silahla intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın kimliği ise şoke etti. Sağlık Bakanı Fakrettin Koca yaptığı açıklamada saldırgan Hacı Mehmet Akçay'ın Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

SON DAKİKA: DOKTOR KATİLİ HACI MEHMET AKÇAY'IN TİKTOK PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sağlıkçıları koruması gerekirken, doktor katili olan Hacı Mehmet Akçay'ın sosyal medyadaki paylaşımları ise dikkat çekti.

"JANDARMA PEŞİMDE! HAKKIMDA VUR EMRİ VAR"

TikTok'u aktif şekilde kullandığı belirlenen Akçay'ın paylaştığı bir videoda "Jandarma peşimde. Hakkımda vur emri var. Yakalasalar asacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım. Niye sıcak evinde oturan 300 liralık memur değilim" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

SALDIRIYLA İLGİLİ '1 AY' DETAYI

Öte yandan Akçay'ın annesi Kezban Akçay’ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü.



