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SON DAKİKA! El Bab'ta çifte saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde meydana gelen eş zamanlı iki patlamada 2 sivil öldü, 28 sivil yaralandı.

SON DAKİKA! El Bab'ta çifte saldırı!

Bab ilçe merkezi ve ona bağlı Kabbasin beldesinde eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi. Saldırılar, bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirildi.Bab ilçe merkezindeki patlama, Ömer bin Hattab Camisi yanında meydana geldi. Patlamada, 2 sivil öldü, 2'si ağır 15 sivil yaralandı. Türkiye Diyanet Vakfının onardığı caminin bir kısmı zarar gördü.

13 YARALI

Kabbasin'de ise motosiklet, sebze halinde infilak ettirildi. 2'si ağır olmak üzere 13 sivil yaralandı. Sivil Savunma ekipleri çıkan yangınlara müdahale ederken, güvenlik güçleri de önlemlerini arttırdı.

YPG/PKK İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Güvenlik güçleri, saldırıların YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: AA

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El Bab patlama Son dakika

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