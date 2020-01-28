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  4. Son dakika: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Elazığ'da 12.31'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

Son dakika: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Elazığ'da merkez üssü Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ deprem

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