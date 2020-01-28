Son dakika: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Elaz\u0131\u011f'da merkez \u00fcss\u00fc Sivrice olan 3.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir depremin meydana geldi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Kandilli Rasathanesi, depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4 olarak duyurdu. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130T\u00fcrk kahvesinin bilinmeyen faydalar\u0131!PARTNERSevgilisi \u00fcnl\u00fc oyuncuya deh\u015feti ya\u015fad\u0131! Herkesin i\u00e7inde lokantay\u0131 bas\u0131p...Esad rejimi yine Halep\u2019i vurdu: 1 \u00f6l\u00fc
Okuyucu Yorumları 0 yorum