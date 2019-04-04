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Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 20:45 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Elazığ Sivrice'de 20.31'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin yerin 9.40 kilometre derinliğinde olduğunu duyururken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü derinliği 2.8 kilometre olarak açıkladı.

Elazığ ile Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedilen depremde endişe yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi ve köylerinden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Her ihtimale karşı başta AFAD olmak üzere ekipleri ilçeye yönlendirdik." diye konuştu.

Kaldırım, başta Elazığ olmak üzere çevre illerde depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Bu arada depremin Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedildiği öğrenildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Türk Kızılay ekiplerinin, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye intikal ettiği bildirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Son Depremler

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
çok geçmiş olsun cımhur itifakının aldığı her ilfe deprem oluyor akp ve mhpnin
Çok geçmiş olsun Rabbim herkesi korusun inşallah
inşallah kötü bir şey yoktur
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