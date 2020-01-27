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  4. Son dakika! Elazığ'da 5 katlı bir bina kontrollü yıkılıyor

Son dakika! Elazığ'da 5 katlı bir bina kontrollü yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 18:22 | Son Güncelleme

Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı Altunbaş Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Son dakika! Elazığ'da 5 katlı bir bina kontrollü yıkılıyor

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından, Mustafa Paşa Mahallesi'nde çökme riski olan 5 katlı bir bina boşaltıldı. Çevrede alınan önlemlerin ardından binanın kontrollü yıkımına başlandı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi, Necdet Doğan Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada çökme tehlikesi nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Alınan tedbirlerin ardından Altunbaş Apartmanı yıkılmaya başlandı.

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