Son dakika! Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun’da da hissedildi.

NTV canlı yayınında Elazığ'da gerçekleşen depreme ilişkin konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz" dedi.

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