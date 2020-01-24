HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun’da da hissedildi.

Son dakika! Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun’da da hissedildi.

NTV canlı yayınında Elazığ'da gerçekleşen depreme ilişkin konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılarHurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Dini nikahlı eşini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandıDini nikahlı eşini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Son dakika Elazığ Son Depremler Sivrice kandilli son depremler AFAD

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da panik yaratmıştı! Yeni gelişme

İstanbul'da panik yaratmıştı! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 63 yorum
geçmiç olsun elazığ.
geçmiş olsun,
Allah’ım neler oluyor :(
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 Turna.com seyahat raporu yayınlandı

2019 Turna.com seyahat raporu yayınlandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: Manisa'da 249 binada ağır hasar var

'Hasarlı binalar için ödeme yapılacak!'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

Trafiği kilitleyen yangın! Esenyurt'ta TIR alev alev yandı

İstanbul'da TIR yangını! Trafik kilit...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.