Son dakika! Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından 156 artçı sarsıntı (AFAD ve Kandilli son depremler)

Elazığ'da dün saat 20:55'te merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı.

156 ARTÇI SARSINTI



Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından Kandilli'nin verilerine göre, en büyüğü 4.7 olan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre, en son saat 09:07'de kaydedilen depreme kadar 156 artçı sarsıntı meydana geldi.

Saat 09:07'de merkez üssü Sivrice olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Uzmanlar artçı sarsıntıları devam edeceği ve vatandaşlara da kesinlikle hasarlı binalara girmemeleri uyarısında bulunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER



