Son dakika | Elazığ'da deprem! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 5.0; çevre illerde de hissedildi... "Artçı değil, yeni bir deprem"

Son dakika haberi: Elazığ merkezde deprem oldu. AFAD, depremin 17.04'te meydana geldiğini duyurdu.

Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 16.22 km olarak kaydedildi.

Depremin büyüklüğü ise 5.0 olarak belirlendi.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Depremin hissedildiği belirtilen iller arasında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman yer alıyor.

2020'DE BÜYÜK DEPREM OLMUŞTU

Elazığ'da 24 Ocak 2020 Çevrimtaş, Sivrice merkez üslü 6,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti. Bu depremde 44 kişi yaşamını yitirmişti.

VALİDEN VE BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Henüz intikal eden bir olumsuzluk bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise depremle ilgili şunları ifade etti:

"Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

6 ŞUBAT VEYA 2020 DEPREMİNİN ARTÇISI MI?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elazığ'daki deprem, 2020'deki deprem ile 6 Şubat depremlerinin artçısı değil, detaylı olarak incelenmesi lazım.

5 büyüklüğündeki bir deprem yıkıcı bir deprem değil. Çok hissedilebilir deprem.

Şimdiye kadar bu artçı depremleri Hazar Gölü'nün batısında konuşuyorduk. Bu öyle değil. Hazar gölünün doğusunda burası yeni bir yer. Doğu Anadolu fay hattının üzerinde. Artçı bir deprem değil.

2020 Elazığ depreminden sonra stres uçlarından bir tanesi Hazar Gölü'nün doğusuna doğruydu. Bu açıdan bakıldığında yeni bir deprem. 2020 ve 2023'ün artçısı değil, yeni bir deprem olarak düşünmek gerekir. Daha doğuda Kovancılar depremi meydana gelmişti. Bu ikisinin ortasında. Meydana gelebilecek artçı depremleri izleyip daha güçlü yorumlar yapacağız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır