SON DAKİKA ELAZIĞ'DA DEPREM! Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 17 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları Elazığ'da gerçekleşen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu? İşte 17 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

2022.08.17 07:24:16 38.8342 40.1637 5.0 -.- 4.0 3.9 YONCALIBAYIR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.08.17 06:15:07 37.9745 27.2253 17.3 -.- 1.7 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2022.08.17 06:14:10 37.9597 27.1705 11.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.17 04:55:29 37.9687 27.1980 15.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.17 04:53:17 37.4547 36.9847 2.4 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.17 03:51:58 37.3765 35.9003 12.8 -.- 2.5 -.- BULDUKLU-KOZAN (ADANA) İlksel

2022.08.17 01:44:52 36.0503 31.7743 24.5 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.17 01:23:12 37.4830 37.0548 4.0 -.- 2.9 2.7 CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.17 01:12:34 38.0703 42.6587 5.0 -.- 3.2 3.1 SARPKAYA-HIZAN (BITLIS) İlksel

2022.08.17 00:33:24 35.0842 33.5587 9.2 -.- 2.5 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel

2022.08.17 00:25:27 37.4627 36.9928 5.0 -.- 1.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ, Kovancılar'da saat 07:24 sıralarında 4.0 şiddetinde depren neydana geldi.

Elazığ depreminin 12.02 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Elazığ, Yoncalıbayır - Kovancılar'da saat 07:24 sıralarında 3.9 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi, depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklama:

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama:

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

