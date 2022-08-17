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SON DAKİKA ELAZIĞ'DA DEPREM! Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 17 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

17.08.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da gerçekleşen sarsıntı sonrası deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 17 Ağustos son depremler listesi internette araştırılıyor. Öte yandan birçok kişi arama motorlarında "Elazığ'da deprem mi oldu", "Nerede kaç şiddetinde oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 17 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DAKİKA ELAZIĞ'DA DEPREM! Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 17 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları Elazığ'da gerçekleşen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu? İşte 17 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

2022.08.17 07:24:16 38.8342 40.1637 5.0 -.- 4.0 3.9 YONCALIBAYIR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.08.17 06:15:07 37.9745 27.2253 17.3 -.- 1.7 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.08.17 06:14:10 37.9597 27.1705 11.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.17 04:55:29 37.9687 27.1980 15.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.17 04:53:17 37.4547 36.9847 2.4 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.17 03:51:58 37.3765 35.9003 12.8 -.- 2.5 -.- BULDUKLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2022.08.17 01:44:52 36.0503 31.7743 24.5 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.17 01:23:12 37.4830 37.0548 4.0 -.- 2.9 2.7 CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.17 01:12:34 38.0703 42.6587 5.0 -.- 3.2 3.1 SARPKAYA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2022.08.17 00:33:24 35.0842 33.5587 9.2 -.- 2.5 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2022.08.17 00:25:27 37.4627 36.9928 5.0 -.- 1.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ, Kovancılar'da saat 07:24 sıralarında 4.0 şiddetinde depren neydana geldi.

Elazığ depreminin 12.02 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Elazığ, Yoncalıbayır - Kovancılar'da saat 07:24 sıralarında 3.9 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi, depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklama:

afad

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama:

D1

D2

17 Ağustos depremi saat kaçta, nerede oldu? 17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi öldü? Marmara Depremi'nin 23. yılında hayatını kaybedenler anılıyor!17 Ağustos depremi saat kaçta, nerede oldu? 17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi öldü? Marmara Depremi'nin 23. yılında hayatını kaybedenler anılıyor!
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KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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