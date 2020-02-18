Son dakika! Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerle ilgili flaş gelişme!

Elaz\u0131\u011f'daki \u00f6\u011frencilere m\u00fcjdeli haber Gen\u00e7lik ve Spor Mehmet Muharrem Kasapo\u011flu'ndan geldi. Bakan Kasapo\u011flu, Elaz\u0131\u011f'da KYK yurtlar\u0131nda kalan \u00f6\u011frencilerden \u015fubat ay\u0131nda yurt \u00fccreti al\u0131nmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Vatanda\u015flar buldu! Ekipleri alarma ge\u00e7irdiElaz\u0131\u011f'da okullar\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 ertelendiMigren a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 en \u00e7ok ge\u00e7irecek do\u011fal y\u00f6ntemler nelerdir?
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