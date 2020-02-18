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  4. Son dakika! Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerle ilgili flaş gelişme!

Son dakika! Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerle ilgili flaş gelişme!

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.02.2020 10:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacağını açıkladı.

Son dakika! Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerle ilgili flaş gelişme!

Elazığ'daki öğrencilere müjdeli haber Gençlik ve Spor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Bakan Kasapoğlu, Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacağını açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kyk yurtları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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