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  4. Son dakika! Elazığ'da ve Malatya'nın 3 ilçesinde okulların açılış tarihi ertelendi

Son dakika! Elazığ'da ve Malatya'nın 3 ilçesinde okulların açılış tarihi ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 11:41 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale, Pütürge ilçelerinde, Elazığ'da ise tüm ileçelerde okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat'a kadar uzatıldı.

Son dakika! Elazığ'da ve Malatya'nın 3 ilçesinde okulların açılış tarihi ertelendi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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Elazığ Malatya Doğanyol kale pütürge

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