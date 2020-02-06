Son dakika! Elazığ'da ve Malatya'nın 3 ilçesinde okulların açılış tarihi ertelendi

Elaz\u0131\u011f Valisi \u00c7etin Oktay Kald\u0131r\u0131m yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "\u0130l genelinde 10 \u015eubat'tan itibaren b\u00fct\u00fcn e\u011fitim kurumlar\u0131nda e\u011fitim \u00f6\u011fretime bir hafta daha ara verilmi\u015ftir." dedi.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limonun faydalar\u0131 ve zararlar\u0131 nelerdir?PARTNER D\u00fcnyan\u0131n takip etti\u011fi ma\u00e7ta skandal g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!Ankara'da okullar tatil edilecek mi?
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