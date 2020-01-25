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  4. Son dakika: Elazığ'daki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Son dakika: Elazığ'daki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 00:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremin ardından yayınladığı mesajda "Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın Elazığ'daki depremin ardından yayınladığı mesaj:

Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.


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