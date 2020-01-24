HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Elazığ'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama

Son dakika: Elazığ'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:18 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Elazığ'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama

Haluk Özener'in açıklamasından satır başları şöyle;

Saat 20,55'te Elazığ Sivrice'de deprem meydana geldi. Bilgiler geldikçe güncelliyoruz. Dünya üzerinde her yerde böyledir, farklı büyüklükler verilebiliyor.

Küçük bir ilave yapayım, büyük özveriyle çalışan bölgesel deprem izleme merkezi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. 7 gün 24 saat çalışıyorlar.

Depremin merkezi Elazığ Sivrice, veriler geldikçe tam lokasyonu değişiyor. Şu anda 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddeti ise 7 şiddetinde bir deprem olarak; çok şiddetli bir deprem olarak algılanıyor.

"BÖLGE OLDUKÇA AKTİF BİR BÖLGE"

Bölgedeki aslında tarihi depremlere baktığımız zaman çok fazla deprem var. Son 500 yıllık depremlere baktığımız zaman büyüklüğü 7'lere ulaşan depremler var. Bunlar yine Doğu Anadolu Fayı üzerinde mevcut deprem lokasyonuna yakın yerler. Bölge oldukça aktif bir bölge.

"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

En son bölgeye çok yakın olan Kovancılar'da depremimiz var 6,1 büyüklüğünde. Artçılara da baktığınız zaman, yaklaşık 75 kilometrelik bir alana yayılıyorlar. Bizim şu anda 30'du ama şuraya gelirken iki üç tane deprem daha oldu. Bu artçı sarsıntılar tabi ki devam edecek. Bu artçıların da devam etmesini beklemek hiç de yanlış olmayacaktır.

40 kilometrelik bir hattın kırıldığını düşünüyoruz. Bölge sismik olarak aktif olan bir bölge. Uzun yıllardır eksikliği çekilen bir deprem vardı. Artçı sarsıntıların en büyüğü 4.8 büyüklüğünde. Özellikle hasarlı binalarımız varsa onlara girmekten kaçınmakta fayda var.

PROF. DR. DOĞAN KALAFAT:

Artçı depremler, böyle bir depremden sonra yaklaşık 1 hafta daha sürmesini bekliyoruz. Artçı depremler 5.5 / 5.6'ya varan depremler olabilir. Bütün yapılarda eğer hasar gördüyse hasarın artmasına neden olabilir. Bu yüzden vatandaşlarımızın dikkatli davranmalarını tavsiye ediyoruz. Mesela bu gece sıklıkla olacaktır. Ama bunu takip eden günlerde sıklıkları azalarak devam edecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakan Soylu'dan telefon uyarısıBakan Soylu'dan telefon uyarısı
TJK Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtıTJK Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı
Lenfositlerin kandaki değeri kaç olmalı?Lenfositlerin kandaki değeri kaç olmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kandilli Rasathanesi Haluk Özener Elazığ deprem Son Depremler

En Çok Okunan Haberler

Başkan Cengiz'den flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

Başkan Cengiz'den flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TJK Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

TJK Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

Elazığ'daki depremin ardından Çevrimtaş Köyü Muhtarı'ndan açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Bakanlardan 'deprem' mesajı

Bakanlardan 'deprem' mesajı

AFAD'dan son dakika açıklaması: 35 artçı deprem kaydedildi

35 artçı sarsıntı! En büyüğü 5,4...

Son dakika! Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan deprem sonrası önemli uyarı

AFAD'dan deprem sonrası kritik uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.