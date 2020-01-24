Son dakika: Elazığ'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama

Haluk Özener'in açıklamasından satır başları şöyle;

Saat 20,55'te Elazığ Sivrice'de deprem meydana geldi. Bilgiler geldikçe güncelliyoruz. Dünya üzerinde her yerde böyledir, farklı büyüklükler verilebiliyor.

Küçük bir ilave yapayım, büyük özveriyle çalışan bölgesel deprem izleme merkezi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. 7 gün 24 saat çalışıyorlar.

Depremin merkezi Elazığ Sivrice, veriler geldikçe tam lokasyonu değişiyor. Şu anda 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddeti ise 7 şiddetinde bir deprem olarak; çok şiddetli bir deprem olarak algılanıyor.

"BÖLGE OLDUKÇA AKTİF BİR BÖLGE"

Bölgedeki aslında tarihi depremlere baktığımız zaman çok fazla deprem var. Son 500 yıllık depremlere baktığımız zaman büyüklüğü 7'lere ulaşan depremler var. Bunlar yine Doğu Anadolu Fayı üzerinde mevcut deprem lokasyonuna yakın yerler. Bölge oldukça aktif bir bölge.

"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

En son bölgeye çok yakın olan Kovancılar'da depremimiz var 6,1 büyüklüğünde. Artçılara da baktığınız zaman, yaklaşık 75 kilometrelik bir alana yayılıyorlar. Bizim şu anda 30'du ama şuraya gelirken iki üç tane deprem daha oldu. Bu artçı sarsıntılar tabi ki devam edecek. Bu artçıların da devam etmesini beklemek hiç de yanlış olmayacaktır.