Son dakika! Elazığ depreminde son durum... Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, haberler ve açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Sivrice olan depremde Elazığ ve Malatya'da toplam 39 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan titizlikle devam eden çalışmalarda gece saatlerinde Sevim Cambaz'ın (50) cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altında 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan son açıklamada, "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.516’sı taburcu edilmiştir." denildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Dilek apartmanında yıkım sonrası enkaz arama kurtarma çalışmaları 58’inci saatinde devam ediyor. Ekipler gece saat 02.00 sırlarında enkaz altından Sevim Cambaz isimli kadının cansız bedenine ulaştı. Cenaze tespit işlemeleri için morga kaldırıldı.

Gece eksi derecelere varan soğukta ekiplerin çalışmaları sabaha kadar sürerken, enkaz altında 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor.



