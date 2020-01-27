HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Elazığ depreminde son durum... Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika! Elazığ depreminde son durum... Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 08:19 | Son Güncelleme

Elazığ'daki depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde enkaz altından bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Depremde, Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 39 olurken, enkaz altından 2 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.

Son dakika! Elazığ depreminde son durum... Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, haberler ve açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Sivrice olan depremde Elazığ ve Malatya'da toplam 39 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan titizlikle devam eden çalışmalarda gece saatlerinde Sevim Cambaz'ın (50) cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altında 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan son açıklamada, "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.516’sı taburcu edilmiştir." denildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Dilek apartmanında yıkım sonrası enkaz arama kurtarma çalışmaları 58’inci saatinde devam ediyor. Ekipler gece saat 02.00 sırlarında enkaz altından Sevim Cambaz isimli kadının cansız bedenine ulaştı. Cenaze tespit işlemeleri için morga kaldırıldı.

Gece eksi derecelere varan soğukta ekiplerin çalışmaları sabaha kadar sürerken, enkaz altında 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor.

20200127_2_40524423_51555763_Web

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Manisa'da korkutan deprem!Manisa'da korkutan deprem!
Şişli’de bir haftada 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç da kundaklandıŞişli’de bir haftada 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç da kundaklandı
Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika son dakika haberi haber haberler deprem elazıg deprem malatya deprem

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Elazığ Valiliği'nden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Elazığ Valiliği'nden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazeteci Serdar Akinan'ın Elazığ depremiyle ilgili iddiasına AFAD'dan yalanlama

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Akinan'ın iddiasına yalanlama

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Şişli'de neler oluyor? Araçların lastiklerini kesip ateşe verdiler   

Araçların lastiklerini kesip ateşe verdiler   

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki Ukrayna iddiası ortalığı karıştırdı

Son kitabı ortalığı karıştırdı

Malatya’da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Malatya’da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Bağdat'ta iki gösterici gerçek mermiyle öldürüldü

Bağdat'ta iki gösterici gerçek mermiyle öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.