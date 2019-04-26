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Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Elazığ Valiliği, Maden ilçesinde heyelan riski bulunan afete maruz alanlarda kalan 278'i konut ve 232'isi iş yeri olmak üzere toplam 510 yerde tahliye işlemi başlatıldığını bildirdi.

Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Elazığ Valiliği açıklamasında, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlatılan Maden ilçemiz Camiikebir Mahallesi'ndeki Aktif ve Olası Heyelan Alanlarının Jeolojik-Jeoteknik Değerlendirme Raporuna istinaden İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Maden ilçemizde heyelan riski bulunan afete maruz alanlarda kalan 278 konut ve 232 iş yerinde bugün itibariyle tahliye işlemlerine başlanılmıştır. Bu kapsamda tahliye edilen vatandaşlarımıza barınma yeri temini ve kira yardımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra afete maruz bölgede kalan ilçe kaymakamlığı, ilçe milli eğitim müdürlüğü, belediye lojman ve iş yerleri ile kamuya ait diğer binaların tahliyesi ivedilikle tedbir amaçlı yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Valiliğimizce hassasiyetle yürütülmektedir"denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Valiliği heyelan Konut

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