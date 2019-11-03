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Elazığ ve Muğla'da korkutan deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 19:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Elazığ'nın Sivrice ilçesinde de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında da, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ ve Muğla'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak belirlediği 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 19.34'te meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 10.78 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

DALAMAN'DA 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.19 kilometre açığı olarak saptadığı 3.2 büyüklüğündeki deprem, saat 19.13'te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Sivrice deprem Muğla Dalaman

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