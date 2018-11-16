Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, genel merkez yerel yönetimler başkanlığı tarafından hazırlanan rapor neticesinde 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde il SKM ve ilçe SKM programlarına kasıtlı olarak katılmayarak AK Parti aleyhinde sözlü ve fiili davranışlarda bulunduğundan ve Ak Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilediğinden tedbirli olarak partiden kesin ihracı için Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Durmuş Küçük, evli ve 5 çocuk babasıdır.

1963 yılında Elbistan'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Küçük, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve serbest avukatlık yaptı. Durmuş Küçük, 2009 yerel seçimlerinde Elbistan Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerindede Durmuş Küçük tekrardan Elbistan Belediye Başkanı seçildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan İlçe Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

AHMET ÇAMYAR KİMDİR?

1972 Yılında Ünye İlçesi Pelitliyatak Beldesinde yedi kardeşin sonuncusu olarak dünyaya geldi. Pelitliyatak Fındıklı İlkokulundan sonra Ordu İmam Hatip Lisesinden 1991 yılında mezun olarak aynı yıl ilk tercihi olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitime başladı. Siyasetle İlim Yayma Cemiyetinde ve Refah Partisinin gençlik kollarında ilk defa yolu 1993 yılında kesişti. 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Fatih Bölgesinde aktif olarak çalıştı.

Mezuniyete müteakip Avukatlık stajını Sultanahmet Adliyesinde tamamlayıp 259. kısa dönem olarak askerliğini Bursa Işıklar Askeri Lisesinde tamamladı. Askerlik dönüşü 1998 yılında serbest avukat olarak kendi bürosunu kurdu. Aynı yıl Fazilet Partisinin kurucular kurulunda aktif siyasete devam edip 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisinden Belediye meclis üyesi oldu.

Partisinin kapatılmasından sonra bir müddet bağımsız kalıp 14 ağustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinde kurucular kurulunda yer alıp Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı yaptı.

2005-2008 yılları arasında İlçe Sekreterliği görevini yürütüp 2008 kongresinde İlçe Başkanı oldu. Siyasetin yanında sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. Bunların başında Ensar Vakfı ve Katuder (Karadeniz Kültür Varlıklarını Koruma ve Turizm Platformu) gelmektedir. Çamyar iyi düzeyde Almanca ve Arapça bilmektedir. Dilara, Berin ve Ahmethan adında üç çocuk babasıdır.

