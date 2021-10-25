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  4. Son dakika: Elçiliklerin açıklamalarına AK Parti'den ilk tepki

Son dakika: Elçiliklerin açıklamalarına AK Parti'den ilk tepki

25.10.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, elçiliklerin Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini duyurmasıyla ilgili, "Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık içişlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Elçiliklerin açıklamalarına AK Parti'den ilk tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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