Son dakika: Elçiliklerin açıklamalarına AK Parti'den ilk tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, elçiliklerin Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini duyurmasıyla ilgili, "Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık içişlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." açıklamasını yaptı.
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