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  4. SON DAKİKA | Elektrikte tüm aboneler için yüzde 15 indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı, Kılıçdaroğlu'na Cem Yılmaz'ın o sözüyle yüklendi

SON DAKİKA | Elektrikte tüm aboneler için yüzde 15 indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı, Kılıçdaroğlu'na Cem Yılmaz'ın o sözüyle yüklendi

29.03.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik ve doğal gazda indirim yapılacağını duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada nisan ayından itibaren tüm abonelerin elektrik faturalarında yüzde 15 indirim yapılacağını söyledi. Sanayide kullanılan doğal gaza da yüzde 20 indirim geliyor. Öte yandan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Cem Yılmaz'ın o sözüyle yüklendi.

SON DAKİKA | Elektrikte tüm aboneler için yüzde 15 indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı, Kılıçdaroğlu'na Cem Yılmaz'ın o sözüyle yüklendi

Son dakika: 14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken; TBMM Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

  • Depremin ilk günlerinden beri felaketin yıkıcı etkilerine maruz kalmış insanlarımızı ziyaret ediyoruz. Kalıcı konutlarımızın temellerini atıyoruz. Bayrama kadar programlarımız bölgede sürecek.

"BAYRAMDAN SONRA İL ZİYARETLERİMİZ BAŞLAYACAK"

-Bayramdan sonra seçim gününe kadar il ziyaretlerimiz başlayacak. İllerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşacağız.

-Buradan depremzede kardeşlerime seslenmek istiyorum. Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin; sizleri, sizlerin yaşadığı şehirlerdeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına asla izin vermeyeceğiz. Seçim sürecinin depremden etkilenen vatandaşlarımızın unutulmasına asla taviz vermeyeceğiz. Bizim kalbimizde hep deprem bölgesi olacaktır. Yeni bir şehir gibi kurduğumuz geçici barınma merkezlerini yaygınlaştıracağız. Kalıcı konutlarımızı bir yıl içerisinde bitireceğiz.

"11 ŞEHRİMİZİN GÖZÜ YAŞLIYKEN..."

-Pazartesi günü 4 ilde de okullarımız eğitime başladı. Sağlık hizmetleri için hızla yeni hastaneleri devreye alıyoruz. 11 şehrimizin gözü yaşlıyken diğer şehirlerin vur patlasın çal oynasın aymazlığına düşmesine razı gelmeyiz. 85 milyon bir ve beraber olarak mücadele edeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzdan da geri adım atmayacağız.

MUHALEFETE TOGG TEPKİSİ

-'Yapamazsınız' dedikleri, 'fabrikası yok', 'üretim yok' dedikleri atmadık çamur bırakmadıkları TOGG önceki gece itibariyle 170 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo gerçek anlamda ilk yerli üretimimize gösterilen sahiplenmeyi gösteriyor.

"AREFE GÜNÜ ÇOK GÜZEL MÜJDEMİZ OLACAK"

-Arefe günü Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak. Arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmalarıyla iki bayramı bir arada yaşayacağız.

ELEKTRİKTE YÜZDE 15 İNDİRİM

  • İki müjdeyi de şimdiden vermek istiyorum. Birincisi, elektrikte tüm abone gruplarında Nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz.

DOĞAL GAZA DA İNDİRİM GELİYOR

  • İkincisi; sanayicilerimizin kullandığı doğal gaz tarifesinde Nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

  • Madencilerimize güzel bir haberimiz var. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bin yeni madenci alarak üretimi arttırarak ekonomimize katkı sağlayacağız.

  • Ankara-Sivas hızlı tren hattında seferlerin başlatma heyecanını yaşayacağız.

"7'Lİ KOALİSYON SİYASİ MEFTA OLACAK"

  • 14 Mayıs'ta da aziz milletimiz en doğru kararı verecektir. Türkiye 20 yıldır kalkınma ve demokrasi yolculuğunu devam ettirecektir. 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp, siyasi mefta olacaktır.

  • Muhalefetin aymaz, bencil tavrına rağmen biz hassasiyetimizde taviz vermeyeceğiz. Seçim çalışmalarında müzik kullanmayacağız. Gerekli cevapları elbette vereceğiz. İftira ve yalanlara karşı hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Aziz milletimizi hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Asaletimizi koruyacak ve soğukkanlılığımızı koruyacağız. Hep olduğu gibi dik, sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler seviyeyi ne kadar düşürürse düşünsün biz milletimizin diliyle konuşacağız. İcraatlarımızı ve hedeflerimizi anlatacağız.

-Tüm farklılıklarıyla Türkiye büyük bir ailedir. 85 milyonun tamamı da bu ailenin birer ferdidir.

KILIÇDAROĞLU'NA CEM YILMAZ'IN O SÖZÜYLE YÜKLENDİ

-Seçimlerde cumhurbaşkanı yardımcılığının, bakanlıkların, milletvekilerinin 'seç beğen al, ne vereyim mantığıyla' dağıtıldığı bir işbporta tezgahına dönmesinden rahatsızız. Bu pespayeliktir. Terör örgütlerini koltuk altınlarına alan anlayışıyı reddediyoruz. Terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz. Eskiler 'oku çek köküne bak' derler. Terör örgütleriyle yürünen yolun hayra çıkması mümkün değildir.

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