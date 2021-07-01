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  4. Son Dakika: Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme: Yakalama kararı çıkarıldı

Son Dakika: Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme: Yakalama kararı çıkarıldı

01.07.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yanındaki 4 arkadaşı için yakalama kararı çıktı.

Son Dakika: Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme: Yakalama kararı çıkarıldı

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız arkadaşı gözaltına alışmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden bir kaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu.

Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

ELİF ÇAKAL'A NE OLMUŞTU?

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulunmuştu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürmüştü.

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Daha sonra Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı.

Cansız bedeni uçurumda bulunmuştu! Genç kızı arkadaşlarının dövdüğü anlar ortaya çıktıCansız bedeni uçurumda bulunmuştu! Genç kızı arkadaşlarının dövdüğü anlar ortaya çıktı

(DHA)

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cinayet İntihar Sultangazi
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